اليوم السابع
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الهيئة القبطية الإنجيلية: التحالف الوطنى يمتلك القدرة على الإغاثة الإقليمية بغزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:37 م
الهيئة القبطية الإنجيلية: التحالف الوطنى يمتلك القدرة على الإغاثة الإقليمية بغزة القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة
كتب ـ محمد الأحمدى

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ثمنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقيادة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدور الوطني الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يأتي تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح  السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم  الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب  الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة  أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.
 
وقال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: "التدخل المصري في محاولة وقف العنف ودعم وإغاثة الفلسطنيين هو الأكثر عقلانية، وموقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في ظل تصاعد العنف يوكد عل حرصها على سلامة البشر، والحفاظ على الأرض، أكثر من أي شيء آخر، كما يعكس علاقة الشعب المصريبالشعب الفلسطيني التاريخية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمتلك القدرة على الإغاثة الإقليمية".
 
وانطلقت صباح  اليوم القوافل  الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة منالمساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدويةوالمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
ومن جانبها، قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي: "إن الهيئة الإنجيلية ساهمت بنحو  42 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والتي تخدم حوالي 5000 أسرة، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين".
 
 
 
 
 
 
 






التحالف الوطنى

الهيئه الانجيليه

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين



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