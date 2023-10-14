اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 02:32 م
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الهلال الأحمر المصرى يستقبل طائرة مساعدات طبية إماراتية لإيصالها لفلسطين

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:24 م
الهلال الأحمر المصرى يستقبل طائرة مساعدات طبية إماراتية لإيصالها لفلسطين فريق الهلال الاحمر يستقبل طائرة إمارتية لدعم فلسطين
كتب مدحت وهبة

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استقبل فريق من الهلال الأحمر المصرى، طائرة مساعدات طبية إماراتية، وذلك بهدف إيصالها إلى أشقائنا فى فلسطين.

وكان اعلن الهلال الاحمر المصرى على صفحتة الرسمية " الفيس بوك " استمرار تقديم المساعدات الأنسانية الى قطاع غزة عن طريق جسر بري لخط امدادت مساعدات عاجلة للهلال الاحمر الفلسطينى  وذلك بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطينى لتلبية الاحتياجات الاساسية والملحة 

وانطلقت صباح اليوم، القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة، والتى تضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
يأتى ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.
 
وفي  السياق  ذاته،  أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال  المزيد  من المساعدات  الإنسانية  بمختلف  أشكالها  حتى تحسن  الأوضاع .
 
يأتى ذلك  تنفيذاً  لتوجيهات  الرئيس عبد  الفتاح  السيسي  رئيس  الجمهورية، بتقديم  الدعم  الفوري  والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن  جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
 
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