النيابة تكشف تفاصيل مصرع شخص فى حادث بدار السلام

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اصطدام سيارة بأحد الأشخاص ووفاته بالقاهرة، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة كبيرة، واصطدم بالمجني عليه، ما تسبب في وفاته قبل نقله إلى المستشفى.
النيابة كانت تلقت إخطاراً بوصول المجني عليه متوفيا و به إصابات وكسور متفرقــة بالجســم، إثر مصادمة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة دار السلام.
النيابة أمرت أيضا بالتحفظ على المتهم بالتسبب في وفاة المجني عليه، والتصريح بدفن جثة المجني عليه في الحادث.
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
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