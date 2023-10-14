النيابة تكشف تفاصيل مصرع شخص فى حادث بدار السلام

كتب أحمد حسنى

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اصطدام سيارة بأحد الأشخاص ووفاته بالقاهرة، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة كبيرة، واصطدم بالمجني عليه، ما تسبب في وفاته قبل نقله إلى المستشفى.

النيابة كانت تلقت إخطاراً بوصول المجني عليه متوفيا و به إصابات وكسور متفرقــة بالجســم، إثر مصادمة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة دار السلام.

النيابة أمرت أيضا بالتحفظ على المتهم بالتسبب في وفاة المجني عليه، والتصريح بدفن جثة المجني عليه في الحادث.