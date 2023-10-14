اليوم السابع
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المعمل الجنائى: ماس كهربائى وراء حريق مخزن بلاستيك فى المرج

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:21 م
المعمل الجنائى: ماس كهربائى وراء حريق مخزن بلاستيك فى المرج حريق- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير الأدلة الجنائية في واقعة حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك بمنطقة عزبة النخل، أن "ماس كهربائي" وراء اندلاع النيران، ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.
 
كان فريق من النيابة العامة انتقل إلى مكان حريق مخزن بلاستيك فى منطقة المرج لمعاينة موقع الحريق، وإجراء التحقيقات اللازمة حيال الواقعة، وبيان سبب اندلاع النيران الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بإرسال تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض الحريق.
 
 






نشوب حريق

شبه جنائية

مخزن بلاستيك

تحقيقات النيابة

قسم المرج



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