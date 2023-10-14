المؤبد لجناينى لحيازته 19 قطعة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " م.ع.ا" بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14972 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، أن على إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية لقيام المتهم " م.ع.ا" جنايني، بالاتجار في المواد المخدرة، وبالانتقال الي مكان تواجده، شاهدته القوة الأمنية يقف ممسكا في يده علبة معدنية ويتاجر في المواد المخدرة، فتم ضبطه وانتزاع العلبة من يده وبفضها تبين أنها تحوي علي 19 قطعة حشيش ،وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها علي المتهم.