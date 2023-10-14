اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية "دوى" لتمكين الفتيات

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:25 م
القومى للمرأة يطلق فعاليات المبادرة الوطنية "دوى" لتمكين الفتيات الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب ـ محمود راغب

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تنطلق اليوم فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر،  ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم وذلك بمحافظات (القاهرة والاسكندرية و الجيزة والقليوبية ودمياط والشرقية، وقنا واسيوط وأسوان وسوهاج)، والتي تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية، وتستمر حتى 19 أكتوبر . 
      
وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، أن الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الاعدادية بالمحافظات المذكورة، وتشمل  المعسكرات تنظيم  دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من  الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران  المدرسه التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للاجيال للطالبات واسرهم وفتح المناقشات المجتمعية بينهم.
 
وأوضحت إيزيس محمود، أن الفعاليات تتضمن أيضا عقد دورة تدريبية  لمجموعة من الميسرات بالبرنامج الوطنى  لتمكين الفتيات "نورة" بمحافظتى أسيوط وسوهاج لدمجهن في برنامج تمكين الفتيات دوى لتكون المجموعة قادرة على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة  .
 
 
 






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