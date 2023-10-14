اليوم السابع
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القاهرة الإخبارية: وصول قوافل مساعدات مصرية إلى العريش لإرسالها للفلسطينيين

السبت، 14 أكتوبر 2023 11:08 م
القاهرة الإخبارية: وصول قوافل مساعدات مصرية إلى العريش لإرسالها للفلسطينيين وصول قوافل مساعدات إنسانية مصرية للعريش لإرسالها للفلسطينيين
الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بوصول قوافل مصرية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى العريش تمهيدا لإرسالها للشعب الفلسطينى.






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