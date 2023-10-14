القاهرة الإخبارية: وصول قوافل مساعدات مصرية إلى العريش لإرسالها للفلسطينيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بوصول قوافل مصرية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى العريش تمهيدا لإرسالها للشعب الفلسطينى.
القاهرة الإخبارية: وصول قوافل مساعدات مصرية إلى العريش لإرسالها للفلسطينيينالسبت، 14 أكتوبر 2023 11:08 م
وصول قوافل مساعدات إنسانية مصرية للعريش لإرسالها للفلسطينيين
الأمير نصرى
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