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الصحة الفلسطينية تدعو المواطنين بشكل عاجل للتبرع بالدم خاصة فصيلتى B و O

السبت، 14 أكتوبر 2023 01:45 م
الصحة الفلسطينية تدعو المواطنين بشكل عاجل للتبرع بالدم خاصة فصيلتى B و O العدوان الاسرائيلى على غزة
كتب أحمد جمعة

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دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة المواطنين إلى التوجه لمجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات داخل غزة وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلتي (  ، O ).

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2215 مواطنا منهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخر بجراح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.

أوضح وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا منهم 126 طفلا و88 سيدة، بالإضافة لإصابة 1018 آخرين بجراح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيان مقتضب للصحة الفلسطينية في غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.







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