الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ2215 و8714 مصابا

كتب ـ أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2215 مواطنا منهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخر بجراح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا منهم 126 طفلا و88 سيدة، بالإضافة لإصابة 1018 آخرين بجراح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيان مقتضب للصحة الفلسطينية في غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.