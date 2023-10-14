السيطرة على حريق في أشجار النخيل بجوار موقف الأقاليم بإسنا في الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر ، مساء اليوم السبت، في السيطرة على حريق في عدد من أشجار النخيل بجوار موقف الأقاليم بمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح، او مصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بلاغاً من الأهالي يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل بجوار موقف الأقاليم في مدينة إسنا، وعلى الفور انتقل لمكان الحريق رجال الشرطة وبرفقتهم سيارات الإطفاء والأسعاف والمرور.

وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورات دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.