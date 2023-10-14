اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفارة الروسية فى تل أبيب: مقتل 16 روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية

السبت، 14 أكتوبر 2023 07:38 م
السفارة الروسية فى تل أبيب: مقتل 16 روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية غزة تحت القصف
أ ش أ

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أعلنت السفارة الروسية فى تل أبيب، اليوم /السبت/، مقتل 16 مواطنا روسيا يحملون الجنسية الإسرائيلية وفقدان 8 آخرين، وأن روسيّا واحدا على الأقل بين الأسرى المحتجزين فى قطاع غزة.

وجاء فى بيان للسفارة الروسية بتل أبيب: "يؤسفنا الإعلان أنه وفقا للسلطات الإسرائيلية، بلغ عدد القتلى من مواطنى روسيا الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية 16 شخصا حتى ظهر الـ14 من أكتوبر بتوقيت موسكو".


وأضافت السفارة أن مواطنا روسيا بين أسرى إسرائيل لدى حماس".


وأشارت إلى أن ثمانية مواطنين روس أدرجوا على قوائم المفقودين التى قدمها الجانب الإسرائيلي







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