اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:36 م
السجن 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة شخص بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتزوير أوراق رسمية لإحدى الشركات المساهمة بدائرة مركز جزيرة شندويل.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث الواقعة إلى العام الجارى 2023،  بجزيرة شندويل، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( م . ي )، تهمة نزوير فى محررات رسمية، وهى عدد 4 إيصالات أمانة إيداع لصالح هيئه السلع التموينية، تفيد سداد المديونيات المستحقة على غرار الصحيح، ونسبه زورا لبنكين وبعد تقنين الإجراءات، والتحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 







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جنايات سوهاج

التزوير

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