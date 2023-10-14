السجن المشدد 5 سنوات لــ4 متهمين بسرقة شركة بالإكراه

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض، وعضوية المستشارين حسين زهران و محمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وأحالت نيابة مدينة نصرأول، 4 متهمين بتهمة سرقة مبالغ مالية من شركة بمدينة نصر، إلى محكمة الجنايات.

تبين من خلال الاوراق أن المتهمين سرقوا المبالغ المالية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لإحدى الشركات " أربعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيها"، بطريق الإكراه بأن دلفوا لداخل المحل الخاص بتلك الشركة المتهم الأول مشهرا سلاحا أبيض "كتر" فى وجه المجنى عليها مديرة الفرع، مهددا إياها فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وسرقة المبالغ المالية، عقب قيد المجني عليها بقفزات بلاستيكية حال تواجد المتهمين الثانى والثالث بمسرح الجريمة، بأن قاما بإلهاء العامل ومراقبة مكان حدوث الواقعة.