الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية تركيا بحضور سامح شكرى واللواء عباس كامل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية تركيا بحضور سامح شكرى واللواء عباس كاملالسبت، 14 أكتوبر 2023 12:14 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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