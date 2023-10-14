الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية تركيا بحضور سامح شكرى واللواء عباس كامل

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.