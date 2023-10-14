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الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية تركيا بحضور سامح شكرى واللواء عباس كامل

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:14 م
الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية تركيا بحضور سامح شكرى واللواء عباس كامل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
 






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