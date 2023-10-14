اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 11:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره البرازيلى للتباحث بشأن غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:49 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره البرازيلى للتباحث بشأن غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث جرى التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي.
 
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين توافقا بشأن أهمية تعزيز التنسيق للجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد. كما استعرض السيد الرئيس نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع جميع الأطراف لدفع جهود التهدئة، وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.
 






الرئيس السيسي

البرازيل

غزة

فلسطين

عاجل



الموضوعات المتعلقة

حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تثمن انطلاق قوافل مصرية ضخمة نحو فلسطين

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:08 م

نقابة المهن الزراعية ضيفاً بالمقر الرسمي للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

السبت، 14 أكتوبر 2023 08:36 م

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من خبراء التعليم

السبت، 14 أكتوبر 2023 07:35 م

مجلس القبائل والعائلات المصرية يعلن تأييده للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. المجلس يبرز مجهودات الدولة فى المحافظات الحدودية على مدار الـ 9 سنوات الماضية.. ومسئول حملة السيسى: مجلس وطنى هدفه توعوى وتنموى

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:00 م

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من "ماكرون" بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:11 م

الرئيس السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة