اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 06:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ماكرون بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة (إنفوجراف)

السبت، 14 أكتوبر 2023 04:45 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ماكرون بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة (إنفوجراف) الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ماكرون بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
 
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ماكرون بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من ماكرون بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة
 
وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، وفي هذا السياق استعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.
 






الرئيس السيسى

غزة

الرئيس الفرنسي

فلسطين



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