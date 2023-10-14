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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من "ماكرون" بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:11 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من "ماكرون" بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة الرئيس السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
 
وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، خاصةً مع تزايد حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، وفي هذا السياق استعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية سواء على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته، أو على المسار الإنساني الذي تقوم فيه مصر بجهود مكثفة لتنسيق وتسهيل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة.






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