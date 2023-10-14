الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 675 أوكرانيا وإسقاط 31 مُسيرة خلال يوم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 675 قتيلا وجريحا، وإسقاط 31 مُسيرة على مختلف المحاور، خلال يوم.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /السبت/- أن القوات الروسية تمكنت من صد 7 هجمات أوكرانية وإسقاط 215 عسكريا بين قتيل وجريح وتدمير أسلحتهم وعتادهم، على محور كوبيانسك في خاركوف.

وأضافت أنه تم القضاء على 170 عسكريا أوكرانيا، جنوب دونيتسك، فيما تم صد هجومين أوكرانيين ومقتل 30 جنديا على محور كراسني ليمانسك، وعلى محور خيرسون بلغت خسائر كييف أكثر من 40 عسكريا والعديد من الأسلحة.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى مقتل وإصابة 185 عسكريا، وتدمير أسلحة غربية ومحطة توجيه إلكترونية على محور دونيتسك، مضيفة أنه تم صد 5 هجمات أوكرانية والقضاء على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحتهم الغربية على محور زابوروجيا.

في المقابل، يبدأ الطيارون الأوكرانيون التدريب على قيادة طائرات مقاتلة من طراز F16 في ولاية أريزونا الأمريكية الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين أن عددا صغيرا من الطيارين، الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي للمشاركة في دورة اللغة الإنجليزية في قاعدة لاكلاند الجوية في تكساس، اجتازوا أول اختبار لإتقان اللغة الإنجليزية ويتجهون إلى قاعدة موريس للحرس الوطني الجوي في أريزونا.

ومن المتوقع أن يتعلم الأوكرانيون أولاً أساسيات تشغيل طائرة F-16 في الفصول الدراسية وفي أجهزة المحاكاة قبل الانتقال إلى قيادة الطائرات الفعلية، كما هو معتاد في أي برنامج تدريب طيار للقوات الجوية، ومع ذلك، قد يتم تسريع الدورة بسبب الحاجة الملحة لإعادتهم إلى ساحة المعركة.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إن أول طيارين أوكرانيين سيتدربون على طائرات F16 يمكنهم إكمال البرنامج في ثلاثة أشهر، لكنهم سينفذون مهام قتالية في وقت لاحق.