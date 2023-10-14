الجيش الروسي: مقتل 540 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط 9 هجمات في دونيتسك

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أعلن الجيش الروسي اليوم السبت، إحباط وصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور "كراسني ليمان" بجمهورية دونيتسك؛ ما أسفر عن مقتل 540 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 دبابات ومدرعتين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن ألكسندر سافتشوك رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي قوله: "إن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات في منطقتي قطاع (يامبولوفسكي) وغابات (سيريبريانسكي) بمحور كراسني ليمان".

وأضاف سافتشوك أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في إحدى المناطق بمدينة "كريمينايا".