اليوم السابع
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الجامعة العربية للقاهرة الإخبارية: هدنة إنسانية تدخل حيز التنفيذ في غزة قريبًا

السبت، 14 أكتوبر 2023 08:23 م
الجامعة العربية للقاهرة الإخبارية: هدنة إنسانية تدخل حيز التنفيذ في غزة قريبًا السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية
الأمير نصرى

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أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،  أنه من الممكن أن تدخل هدنة إنسانية في قطاع غزة حيز النفاذ قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة.
 
وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجامعة العربية سوف تستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي غدًا الأحد، للمشاركة في حوار سياسي بشأن غزة.
 
وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تهدف لعملية تعبئة للموقف السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.






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