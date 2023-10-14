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"التعاون الإسلامى": ندين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 01:30 م
"التعاون الإسلامى": ندين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
إيمان حنا

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أعربت  الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها لدعوات اسرائيل، قوة الاحتلال، التهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال الاسرائيلي إلى دول الجوار، وتدين بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابا جماعيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى، وفق بيان صادر عن المنظمة.

وتجدد المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذى ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدة على ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع  غزة.






غزة

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فلسطين

العدوان الاسرائيلى



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