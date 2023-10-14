اليوم السابع
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التحقيق مع شخصين لاتهامهما بالنصب على مواطن في الجيزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:28 م
التحقيق مع شخصين لاتهامهما بالنصب على مواطن في الجيزة حبس متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تحقق جهات التحقيق المختصة مع شخصين، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

وبالفحص تبين أن أحد المواطنين تضرر من (شخصين) لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم قدرتهما على تدبير فرصة عمل لنجليه بإحدى الجهات الحكومية من خلال الزعم بعلاقاتهما بالعديد من المسئولين على خلاف الحقيقة.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة)،وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه.

 







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