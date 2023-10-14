اليوم السابع
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التحقيق مع المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:39 م
التحقيق مع المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح حبس متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقات في تعرض تاجر أقمشة لسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، بمنطقة أطفيح في الجيزة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال (تاجر أقمشة- مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى بدائرة المركز، اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3  سيارة " إثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالى المسروق).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فإختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للإتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 







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سرقة بالاكراه

اطفيح

محافظة الجيزة



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