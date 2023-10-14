البابا تواضروس الثانى يستقبل بطريرك ڤينيسيا فى مقر إقامته

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، في مقر إقامته بمدينة ڤينيسيا، البطريرك فرانشيسكو موراليا بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالمدينة.

ورحب قداسة البابا بالبطريرك وعرفه بالوفد القبطي وذكر قداسة البابا بأنهما قد التقيا منذ 10 سنوات في بطريركية سان مارك الكاثوليكية بڤينيسا مع المتنيح المطران الأنبا كيرلس.

ودعا قداسته البطريرك موراليا إلى زيارة مصر ومسار العائلة المقدسة والأديرة المصرية والتي يقدر عددها بـ٥٠ ديرًا عامرًا.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بزيارات المحبة المتبادلة والمتعددة بين الكنيستَيْن القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وقدم نبذة عن تاريخ وقدر الكنيسة القبطية في مصر والمجمع المقدس وكل مؤسسات الدولة المصرية وأشار إلى نمو تعليم الكنيسة والمعاهد اللاهوتية وانتشار الرهبنة القبطية في مصر وخارجها.

كما عبر غبطة البطريرك عن سعادته بهذه المناسبة لتدشين كاتدرائية قبطية أرثوذكسية واصفًا الحدث بأنه سبب فرحة لكل ڤينيسا.

وقدم قداسة البابا، للبطريرك أيقونة للقديس مار مرقس بالفن القبطي مرسومة بيد راهبات أقباط.