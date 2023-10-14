الاتحاد الأوروبى يزيد مساعداته لقطاع غزة 3 مرات إلى 75 مليون يورو

وكالات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبى إلى سكان غزة ثلاث مرّات إلى 75 مليون يورو، فيما يتعرّض القطاع لقصف إسرائيلى مكثّف منذ السبت الماضى، بحسب "فرانس برس"

وقالت رئيسة المفوضية بعدما أجرت محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "ستزيد المفوضية فورًا حزمة المساعدات الإنسانية لغزة بمبلغ قدره 50 مليون يورو، وسيرفع ذلك المجموع إلى أكثر من 75 مليون يورو"، بحسب "فرانس برس".

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل على تجنب وقوع كارثة إنسانية، وقال لصحفيين إن الوضع فى غزة وصل إلى مستوى خطير، مشددًا على أن النظام الصحى على وشك الانهيار والمشارح مكتظة، وتابع حتى الحروب لها قواعد.

وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، أن أكثر من 1300 مبنى فى قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلى المركّز. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «5544 وحدة سكنية» فى هذه المبانى دمرت فيما أصيبت نحو 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.

ونزح عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الساعات الماضية من مدينة غزة فى اتجاه جنوب القطاع هربًا من القصف العنيف الذى يشنه الاحتلال على قطاع غزة، ووصل عدد كبير منهم إلى منطقة رفح المحاذية للحدود المصرية، ويحاولون إيجاد ملجأ وأماكن إقامة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلى سكان غزة بـ«عدم الإبطاء» فى مغادرة شمال القطاع فيما خصص الاحتلال ممرين آمنين لعبور أكثر من مليون نسمة من سكان شمال القطاع باتجاه جنوبه، الأول قرب ساحل غزة والثانى عبر وسط القطاع الفلسطينى الذى يبلغ طوله 40 كيلومترًا.