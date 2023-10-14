اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 10:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأونروا تصدر نداء عاجلا لحماية المدنيين فى غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 09:44 م
الأونروا تصدر نداء عاجلا لحماية المدنيين فى غزة غزة
أ ش أ

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 أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) اليوم /السبت/ نداء عاجلا للسلطات الإسرائيلية لحماية جميع المدنيين الذين يحتمون فى غزة.

ووفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة فإن البيان جاء فى الوقت الذى انتهت فيه المهلة التى فرضتها إسرائيل لنحو 1.1 مليون مدنى لمغادرة الجزء الشمالى من القطاع، قبل ما يتوقع أن يكون تقدما كبيرا للقوات البرية الإسرائيلية داخل غزة.
وتابع البيان "أن ملاجئ الأونروا فى غزة وشمال غزة لم تعد آمنة.. وأن هذا أمر غير مسبوق".


وذكرت الوكالة أنه وفقا لقواعد الحرب، لا يمكن استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والعيادات ومبانى الأمم المتحدة.


وشددت الوكالة على أن "الأونروا لا تدخر أى جهد فى الدفاع عن أطراف الصراعات للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحماية المدنيين، بما فى ذلك أولئك الذين يلتمسون اللجوء فى ملاجئ الأونروا".


وأشارت الأونروا إلى أن العديد من الفئات الضعيفة، وخاصة النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، لن يتمكنوا من الفرار إلى الجنوب.. وأضافت أنه "ليس لديهم خيار ويجب حمايتهم فى جميع الأوقات."







الاحتلال

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قوات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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