اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 11:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر للفتوى: المبادرات الطبية والغذائية لدعم فلسطين من أهم حقوق المسلم على أخيه

السبت، 14 أكتوبر 2023 11:05 م
الأزهر للفتوى: المبادرات الطبية والغذائية لدعم فلسطين من أهم حقوق المسلم على أخيه مساعدات لغزة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن مبادرات دعم الشعب الفلسطينى بإيصال المستلزمات الطبية والغذائية إليه فى ظل الأوضاع الكارثية التى يمر بها لمن أهم حقوق المسلم على أخيه.

تابع: يقول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ». [أخرجه مسلم].

كان قد جدد الأزهر الشريف تحيته لصمود أبناء فلسطين العزيزة، وتقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية، وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها، مهما كان الثمن والتضحيات، فالأرض أمومةٌ وعِرضٌ وشرفٌ، ويوجِّه الأزهر رسالته لأولئك المتمسكين بأرضهم أنه خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداءَ من أن تتركوها حمًى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين، واعلموا أن فى ترك أراضيكم موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد.

 







طوفان الاقصى

فلسطين

القدس

قطاع غزة



الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى يزيد مساعداته لقطاع غزة 3 مرات إلى 75 مليون يورو

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:04 م

حزب الجيل: قوافل المساعدات تأكيد على دعم مصر الرسمى والشعبى للقضية الفلسطينية

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:00 م

محمد العرابى: مصر ستكون نقطة انطلاق المساعدات لغزة والعالم يقدر دورها

السبت، 14 أكتوبر 2023 08:36 م

عبر مصر.. يونيسف تدعم غزة بمساعدات عاجلة فى ظل الأزمة المتصاعدة فى القطاع

السبت، 14 أكتوبر 2023 08:08 م

محمد عبد العزيز نائب التنسيقية عن قوافل المساعدات لفلسطين: مصر القلب النابض للأمة العربية

السبت، 14 أكتوبر 2023 08:00 م

التحالف الوطنى للحياة اليوم: القافلة تضم 106 شاحنات بها كل المساعدات لإنقاذ غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 07:26 م

ملحمة المساعدات تتوالى.. القاهرة تقود جهود تنسيق ممتدة مع الصحة العالمية والأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين.. مطار العريش يواصل استقبال شحنات الدعم.. واستهداف الجانب الفلسطينى من معبر رفح يعرقل المهام الإنسانية

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة