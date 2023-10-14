استمرار أعمال إزالة التعديات على الرقعة الزراعية بسيدى سالم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، أعمال إزالة أعمال تعدى على الرقعة الزراعية ، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ بضرورة التصدي بكل حزم للتعدى على الأرض الزراعية والحفاظ عليها.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال إزالة عدد 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية، ومنها إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية على مساحة 200م2 وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية بجمعية البكاروة الشرقية، وأخرى بجمعية البكاروه الشرقية على مساحة 90م2 فى المهد وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وأخيراً إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بجمعية الشرقية على مساحة 120 م وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية، وذلك بحضور عبد المنعم نشوان، رئيس القرية، وعادل عطيان مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.