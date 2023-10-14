استدعاء الشهود على مشاجرة أسفرت عن 3 مصابين بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة ثالث مدينة نصر، استدعاء الشهود على مشاجرة نشبت بين طرفين وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش، وذلك لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرف أول ويضم (نجار - طالب) وطـرف ثان ويضم (محامى – مالك سوبر ماركت) بعد مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، واستخدم الطرف الثانى فرد خرطوش ما أسفر عن إصابة عنصرى الطرف الثانى وفرد ثالث بجروح متفرقة ونقلهم للمستشفى.

وبمواجهة المتهمين من الطرف الأول أقرا بارتكاب الواقعة فتم إتخاذ اللازم قانونا حيالهما.