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اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الوضع فى قطاع غزة

السبت، 14 أكتوبر 2023 11:38 م
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الوضع فى قطاع غزة شكرى ونظيرته الكندية
كتب أحمد جمعة

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع وزراء خارجية السعودية والأردن وكندا لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، مشيرا لوجود إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.
 
يذكرأن، وزير الخارجية سامح شكرى، قد شدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة في الأراضي المحتلة وتناول الأزمة في جميع أبعادها، منتقدا الغموض الذى لحق بعملية السلام فى الشرق الأوسط وضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم، مشيرا لأهمية التعامل مع التطور الخطير في غزة وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتوفير الإحتياجات الضرورية. 
 
وأوضح وزير الخارجية أن غزة لا تتوافر بها مياه للشرب أو غذاء أو وقود وهو ما نقله مفوض وكالة الأونروا خلال لقاء مشترك، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي مهم باقامة دولة فلسطينية مستقلة والحفاظ على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وهو ما يتطلب دعما دوليا وأمميا وفق مقررات الشرعية الدولية.

 







وزير الخارجية سامح شكرى

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

وزراء خارجية الأردن والسعوديه وكندا

اخبار غزه



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