اتحاد الغرف: طرح السكر بـ 27 جنيها ولتر الزيت بـ41 جنيها بمبادرة خفض السلع

كتب - إسلام سعيد

أعلن اتحاد الغرف التجارية، بدء الهايبر ماركت والسلاسل تنفيذ مبادرة خفض السلع بخصم يتراوح بين 15 إلى 20 % مشيرا إلى أن سلاسل في القاهرة الكبرى بدأت تنفيذ المبادرة على سلعة الأرز والزيت والسكر.

وأشار بيان اتحاد الغرف إلى أنه تم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها ويصل سعر لتر الزيت ضمن المبادرة الجديدة بحوالي 41 جنيها بخصم يصل إلى 20 % قياسا على الأسعار الحالية.

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، عن طرح السلع الغذائية الأساسية الأعلى استهلاكًا للأسرة المصرية بخصومات تصل إلى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن 7 سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في اطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والاليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.



السكر بالسعر الجديد