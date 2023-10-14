إعفاء ذوي الهمم من رسوم الدراسة وتوفير الكتب الدراسية لهم بآداب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال حسام حواش، أمين لجنة ذوي الهمم المركزية باتحاد شباب كفر الشيخ، إنه التقى بالدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفرالشيخ، والدكتور ياسر عبدالوهاب، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا، والدكتورة ماجدة عبد الله، بغرض مناقشة قضايا ذوي الهمم في الكلية وإيجاد حلول لمشاكلهم، وتخفيف العبء الدراسي عن الطلاب ذوي الهمم، في ظل اهتمام من الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأضاف حواش، لـ "اليوم السابع"، تم الاتفاق على إعفاء ذوي الهمم من رسوم الدراسة، وتوفير الكتب الدراسية لهم، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع واسع النطاق مع طلاب ذوي الهمم في الكلية لمناقشة قضاياهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن عميد الكلية بتوفير مرافق وتسهيلات للطلاب ذوي الهمم، وحثهم على المشاركة في مختلف المجالات مثل الرياضة، وتوجيههم بشأن كيفية أن يصبحوا أبطالًا أوليمبيين عن طريق الجامعة.