إعادة المرافعة فى محاكمة رئيس حى عابدين بتهمة الرشوة غدا

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، إعادة المرافعة فى محاكمة رئيس منطقة الإسكان، وسكرتير حي عابدين، وموظف بإدارة الطرق (خارج الخدمة الآن) بتهمة الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية، حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.