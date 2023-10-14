اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 05:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين على طريق "الفيوم- القاهرة"

السبت، 14 أكتوبر 2023 05:47 م
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين على طريق "الفيوم- القاهرة" حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 13 مواطنا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق "القاهرة - الفيوم" بعد بوابات الرسوم باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 







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