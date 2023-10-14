إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين على طريق "الفيوم- القاهرة"

الفيوم رباب الجالي

أصيب 13 مواطنا فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق "القاهرة - الفيوم" بعد بوابات الرسوم باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.