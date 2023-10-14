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إسرائيل تدمر حوالى 1700 مبنى وعمارة سكنية فى غزة وتضرر 69 ألف وحدة أخرى

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:01 م
إسرائيل تدمر حوالى 1700 مبنى وعمارة سكنية فى غزة وتضرر 69 ألف وحدة أخرى العدوان الاسرائيلى على غزة
كتب أحمد جمعة

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أكد المكتب الإعلامي الحكومى فى غزة، السبت، أن أكثر من 1695 مبنى وبرج وعمارة سكنية تم تدميرها كليا جراء قصف طائرات الاحتلال، وبلغ عدد الوحدات المهدمة كليا اكثر من 7000 وحدة سكنية، موضحا أن أكثر من 69 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا وبشكل بليغ، منها 4679 وحدة غير صالحة للسكن.

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة المواطنين إلى التوجه لمجمع الشفاء الطبى وكافة المستشفيات داخل غزة وجمعية بنك الدم وفروعها فى محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلتي (  Bو 0 ).

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2215 مواطنا منهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخر بجراح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.

أوضح وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 324 مواطنا منهم 126 طفلا و88 سيدة، بالإضافة لإصابة 1018 آخرين بجراح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب بيان مقتضب للصحة الفلسطينية في غزة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.







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