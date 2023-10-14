إحالة أوراق عاطل متهم بقتل موظف بدسوق للمفتي

كفر الشيخ- محمد سليمان

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات فوه، اليوم السبت، إحالة أوراق عاطل متهم بقتل موظف بحي جنوب التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بسلاح أبيض "سكين"، إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي بشأن عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود التفاصيل عند وصول ع.ص.ع.ا.ع 28 عامًا، موظف بجي جنوب مدينة دسوق، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق جثة هامدة، وبها طعنات، وجروح، وبسؤال أهلية المجني عليه اتهموا ع.م ، في العقد الثاني من العمر، بطعنه بسلاح أبيض "سكين".

وكشفت التحقيقات عن حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم وعلى أثرها فوجئ المجني عليه بالمتهم يجري خلفه مطاردًا له بفأس، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، ما جعلت المتهم يخرج سلاح أبيض "سكين" ويتعدى عليه طعنًا به.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة تبين أن جميع الوظائف الحيوية للجثة لا تعمل، والعينين لا تستجيبا للضوء، ويرتدي بنطال أسود اللون، وتيشرت أحمر اللون، ومصابًا بجرح قطعي في الرقبة من اليسرى طوله يتراوح ما بين 5 إلى 7 سنتميترًا.

وكشف الفحص الطبي الظاهري على الجثة، عن وجود جرح بالصدر من ناحية القلب حوالي 2 سنتميترًا، وجرح أسفل القفص الصدري من الناحية اليمنى طوله حوالي 1 سنتميترًا، ويرجح سبب الوفاة فشل القلب وتوقفه عن العمل نتيجة الطعن بآلة حادة "سكين"، والقي القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بصحة الواقعة، وبإرشاده عن السلاح الأبيض "سكين" المستخدم في الواقعة جرى ضبطه.