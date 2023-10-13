900 مليون دولار خسائر الأرجنتين فى إنتاج القمح بسبب الجفاف

فاطمة شوقى

في ظل سيناريو مناخي صعب، مع انخفاض كبير في هطول الامطار فى الأرجنتين ، أثر الجفاف على انتاج القمح في البلاد مع خسائر تصل إلى 900 مليون دولار، وحذر العديد من الخبراء من فقدان القدرة على الإنتاج لن يؤثر على الثروة الزراعية فقط بل أيضا على الحيوانات التي لن تجد غذائها.

وقالت لورينا دانجيلو، محللة السوق في شركة AZ-Group، إن "التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية الناجمة عن قلة الأمطار على القمح يمكن أن تصل إلى 900 مليون دولار". وحذرت قائلة : "يأتي هذا الرقم بعد الأخذ في الاعتبار خسارة ثلاثة ملايين طن في الحصاد، من 18 مليون طن المقدرة في البداية إلى 15 مليون طن، وأسعار الحبوب الحالية "، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

كما أوضح أن هذه الحسابات لا تأخذ في الاعتبار الشحنات التي سيتم إجراؤها هذا العام انتظارا للموسم الماضي. وفي أوقات مختلفة، قامت الحكومة بتمديد الشحنات، مما أثر على الشحنات إلى الخارج لإنتاج 2022/2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، تم إرسال 1,698,000 طن إلى الخارج، بانخفاض قدره 85.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، عندما تم إرسال 12,634,900 طن.

ووفقا للبيانات التي جمعها المكتب المركزي للأبحاث، فإن مليون هكتار مزروعة في هذه المنطقة، التي تغطي جنوب سانتا في وشمال بوينس آيرس وجنوب شرق قرطبة، تعتبر حوالي 400 ألف هكتار في حالة منتظمة، في حين أن 100 ألف هكتار أخرى هي في حالة جيدة. في حالة سيئة. وفي المناطق الأكثر تضررا، تشير التقديرات إلى أن العائدات ستتراوح بين 5 و 15 قنطار للهكتار الواحد.