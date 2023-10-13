22 مدرسة جديدة تحصل على "الاعتماد والجودة" بتعليم المنيا.. تعرف عليها

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، حصول 22 مدرسةً على شهاده الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للعام الدراسي 2022 / 2023.

وقال مدير المديرية، إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أعلنت اعتماد 22 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية وهى 3 مدارس بإدارة سمالوط التعليمية، و 4 مدارس بإدارة بنى مزار التعليمية، و3 مدارس بإدارة ملوى التعليمية، و4مدارس بإدارة أبوقرقاص التعليمية، و3 مدارس بإدارة ديرمواس التعليمية، ومدرستان بإدارة مغاغة التعليمية ومدرستان بإدارة المنيا التعليمية ومدرسة بإدارة مطاى التعليمية

وقدم حمدى مصطفى مدير المديرية، الشكر والتقدير لفريق الجودة بالمديرية ، وعلى رأسهم هاله حسام الدين حمزه مدير إدارة الجودة والإدارات التعليمية التسع ، وجميع من قدم الدعم للمؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد ، متمنيًا ، دوام التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى اطار رؤية 2030.

يذكر أن ثقافة الجودة والاعتماد المدرسي خطوة ضرورية للارتقاء بالعملية التربوية، وتعتبر الغاية الأساسية من الاعتماد المدرسي، هو التحقق من قدرة المدرسة على تحقيق أهدافها ، والتي تتمثل في تربية الأجيال ، وتعليمهم ، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم ، وتحملهم المسؤولية في بناء هذا المجتمع، وتطويره، والنهوض به ويقوم الاعتماد المدرسي على أساس تقويم أداء المدرسة، والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية لديها التي تمكنها من تحقيق تلك الأهداف على خير وجه.