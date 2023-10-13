وزير الكهرباء: 3500 ميجاوات من الطاقة المتجددة تحت الإنشاء بـ4 مليارات دولار

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك 3500 ميجاوات قيد الإنشاء والتنفيذ لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار و400 مليون دولار، موضحا أن مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر تحولت من كونها مجرد لإنتاج الطاقة الكهربائية إلى مصدر للاستثمارات الأخرى مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وتحلية المياه.

وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية له، أن معظم الأراضى المخصصة لمحطات الطاقة المتجددة بمحافظات الصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد، وجذب الاستثمارات لهذه المحافظات وتحسين المستوى الاقتصادى والمعيشى بها.

وتابع شاكر أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، لما لها من العديد من المكاسب سواء الاقتصادية أو البيئية.