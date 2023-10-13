وزير الخارجية الأمريكى يلتقى الرئيس الفلسطينى فى الأردن

إيمان حنا

التقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان، خلال زيارة الأخير للمنطقة والتي شملت الاحتلال الإسرائيلي والأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر.

وقال عن مسؤول أمريكي وفق فرانس برس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان.

كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي اليوم في العاصمة الأردنية عمان، العاهل الأدرني الملك عبد الله الثاني في إطار الجهد المبذول على مدار الساعة من القيادة الفلسطينية لوقف هذه "الحرب" المدمرة، وفي إطار الجهد المشترك بين الأردن وفلسطين.

وأضاف الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن سيلتقي كذلك غدًا الجمعة في عمان، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.