اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير التنمية الفلسطينى: نحن أمام كارثة إنسانية يسعى الاحتلال لتنفيذها فى غزة

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 04:41 م
وزير التنمية الفلسطينى: نحن أمام كارثة إنسانية يسعى الاحتلال لتنفيذها فى غزة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن غارات قوات الاحتلال على قطاع غزة إبادة جماعية مرفوقة بعقوبات تطال كل السكان المدنيين من انقطاع الكهرباء والماء ووقف الإمدادات الغذائية، وأيضًا رفض أي تدخلات إقليمية أو دولية للشعب المحاصر.

وأضاف "مجدلاني"، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي يتسع الآن ويتمدد، وأيضًا هناك تمهيد لحرب برية ودخول قطاع غزة، معقبًا: "نحن أمام كارثة إنسانية يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في القطاع".

ونوه وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إلى أن نتنياهو يسعى إلى فرض الحل الأحادي الجانب بتصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن قرار اجتياح قطاع غزة هو قرار أمريكي وغربي وليس قرارًا إسرائيليًا.







اليوم السابع

القاهرة الإخبارية

وزير الدفاع الأمريكي

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

قصف غزة

طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة