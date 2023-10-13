وزير الأوقاف يكرم الفائزين بمكافأة التميز الوظيفى ويمنحهم مكافأة وشهادة تقدير

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت مؤخراً عن إطلاق جائزة التميز الوظيفي لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وسيتم التنسيق مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بديوان عام الأوقاف والجهات التابعة لها ومديري المديريات والإدارات ومديري مناطق هيئة الأوقاف وغيرهم من القيادات بشأن ترشيح المتميزين، وسيكون التكريم ماديًا ومعنويًا، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م.

كما تقرر أنه لا يحق للموظف الذي يفوز بالجائزة التقدم لها قبل مرور عامين من تاريخ حصوله عليها، بما يعني أنه يمكن للموظف المتميز التقدم للجائزة كل ثلاث سنوات وفق ما سبق نشره في هذا الشأن.