هندسة الزقازيق: اختيار 17 عضوا بالكلية ضمن أفضل الباحثين من قبل جامعة ستانفورد

قال الدكتور أحمد فاروق عبدالجواد، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية، وعميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إنه تم اختيار 17 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قبل جامعة ستانفورد، ضمن قائمة 2% لأفضل الباحثين فى المجال الهندسى لعام 2023.

وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لدينا سمات كبيرة فى مجال البحث العلمى، والعام الماضى تخصص قسم الميكانيكا بصفة عام حصل على التصنيف الأول على اقسام ميكانيكا فى مصر، ولدينا عدد من أعضاء هيئة التدريس مصنفين ضمن أحسن 2% على مستوى العالم نتيجة أنشطتهم فى مجال البحث العلمى والنشر العلمى الدورى، منوها أن هندسة الزقازيق ذات مكانة رفيعة المستوى بين الجامعات المصرية في مشاريع التخرج، وتعد خامس كلية على مستوى الجامعات المصرية من حيث عدد الطلاب فى مرحلة البكالوريوس.

وأردف: أن كلية الهندسة جامعة الزقازيق، تم إنشائها عام 1978ميلادية،وهى من الكليات القديمة العريقة، والكلية بها العديد من التخصصات 13 قسما علميا، وأهم المحاور الرئيسية هى ميكانيكا وتضم 3 أقسام: قوى ميكانيكية –تصميم وإنتاج – هندسة صناعية، والمحور الثانى هو الكهرباء يضم 3 اقسام "قسم قوة كهربائية -قسم اتصالات والكترونيات -قسم حاسبات ونظم " والمحور الثالث الكلية لديها برنامج مدنى يشمل 5 أقسام علمية وهى " هندسة انشائية وتشييد المرافق والمواد والبيئة والرى" ويخرج مهندس مدنى، كل قسم بالتعبير الحديث يسمى برنامج، يعطى الطالب، شهادة بكالوريوس فى التخصص، و تسلمت الكلية شهادة اعتماد برنامج الهندسة المدنية، كأول اعتماد برامجى بكلية الهندسة بالنظام الجديد على مستوى جامعة الزقازيق لمدة 5 سنوات.