"مهنتك مستقبلك" تؤتى ثمارها بأسوان.. دورة تدريبية تؤهل سيدات لمهن التفصيل والخياطة

أسوان- صلاح المسن

المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك" تعكس إهتمام الدولة المصرية والجمهورية الجديدة بمستقبل المواطن المصري وتحسين ظروفه الاقتصادية وتمكين المرأة إقتصاديا.

في هذا الصدد، تجوب الوحدات المتنقلة قري ومدن محافظة أسوان، لتقديم الخدمات التدريبية للسيدات فى اماكن إقامتهم . وتقديم تدريبات متقدمة وتقديم مادة تدريبية وعملية متميزة كما ساهمت الجهود التدريبية في تخريج سيدات وفتيات لمزاولة مهن الخياطة والتفصيل.

وتتضمن التدريبات جوانب نظرية وعملية على موضوعات وبرامج التدريب كما أنها تتم بمعرفة عدد من المدربين الأكفاء في مجال تخصصهم، فضلاً عن أنه في ختام كل دورة تدريبية يُمنح المتدرب شهادة معتمدة تفيد اجتيازه للدورة بنجاح، وبعد انتهاء التدريب يصبح المتدربين والمتدربات، لديهم مهنة تعد مصدر رئيساً وعاملاً أساسياً في دخلهم وتحسن مستويات معيشتهم .

وأنهت مديرية العمل بأسوان، فعاليات الدورة التدريبية الأولى حيث أقيمت دورة تدريبية "لأعمال ومنتجات الخياطة وتتفيذ بعض المنتجات للأطفال والملابس الجاهزة، بوحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بمدينة نصر النوبة.

من أجل دعم وتمكين المرأة إقتصادياً، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على فرص العمل المناسبة وتشجيعها لإقتحام سوق العمل الحر والمساهمة فى تحسين الظروف المعيشية لها ولأسرتها ، والدورة التدريبية شارك بها نحو 10 من السيدات المتدربات اللائى قدمن شكرهن للرئيس السيسى على هذه المبادرة الرائدة ، حيث أتيحت لهن التدريبات المجانية والتى ساهمت فى صقل خبراتهن وإكتسابهن مهارات التفصيل والخياطة ، ومنحهن شهادة إتمام التدريب، كما طالبت المتدربات بتكرار والتوسع فى تنظيم هذه التدريبات المجانية ليستفيد منهاجميع أقرانهن، ومن المقرر أن يلي تدريب الخياطة، تدريب على الكهرباء والسباكة الصحية.

وعقد الاختبار النهائي النظري والعملي، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك وبالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فرصة عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وفق أحدث معايير وأساليب التدريب العالمية، وذلك انطلاقا من دور الدولة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة أو بدء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم.

وتواصل وزارة العمل، بالتنسيق مع محافظة أسوان ،تنفيذ الدورات التدريبية المجانية للفتيات والسيدات بوحدات التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والخياطة ،على مدار نحو 150 ساعة تدريبية، لمدة شهر ،وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك، التى أطلقتها الدولة لتدريب الشباب، تحت إشراف وزارة العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تدريبها وتأهيلها على تلك المهن، وذلك للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروع صغير يحسن من مستوى معيشتها وأسرتها .

وتلك الدورات التدريبية، تأتى فى إطار تنفيذ الخطة المستهدفة للتدريب المهنى لتدريب الشباب مجاناً على مهن مطلوبة فى سوق العمل.

التدريب علي الخياطة



جانب من التدريبات (1)



جانب من التدريبات (2)



جانب من التدريبات (3)



جانب من المنتجات (1)



جانب من المنتجات (2)



جانب من المنتجات (3)



مبادرة مهنتك مستقبلك (1)