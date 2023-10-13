منطقة الشرقية الأزهرية تختتم فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة "أنا الراقى بأخلاقى"

الشرقية- إيمان مهنى

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، فعاليات مبادرة "أنا الراقى بأخلاقى" للأسبوع الأول، التي تناولت سلوك النظافة لمرحلة رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية، وكذلك قيمة التواضع للمرحلة الإعدادية والثانوية للمعاهد كافة.

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن المنطقة نجحت في تفعيل مبادرة أنا الراقي بأخلاقي،علي الوجه الأكمل في أسبوعها الأول للعام الحالي 2024/2023.

وأضاف منسق المنطقة، أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية وقام الطلاب بتنفيذها عبرمختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.

فقد تضمنت فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوع بجميع المعاهد فقرات متنوعة لسلوك النظافة وقيمة التواضع بجميع المعاهد.

كما قام بعض الطلاب بإدارتي العاشر من رمضان و ديرب نجم بتمثيل فقرات مسرحية تعكس مظاهر النظافةوالتواضع، كما قامت الطالبات بمعهد فتيات اسماعيل غنيم الإعدادي، و معهد الشوادفي الباز الإعدادي بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة التواضع بمساعدة المعلمات.

وفي إدارة منشأة أبوعمر قام الطلاب بترجمة معنى النظافة والتواضع إلى اللغة الإنجليزية كما قام التلاميذ بتنفيذ محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية.

كماقامت إدارتي أبو حماد و هيهيا بنقل فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح من خلال البث المباشر علي صفحات المعاهد.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكافة الوسائل الممكنة.