مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إضافية قادمة للشعب الفلسطينى.. فيديو وصور

كتب محمود العمرى

استقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة 26 طنا من المساعدات الإضافية، القادمة من العديد من الدول لصالح أهالى غزة، حيث يواصل المطار تدفق مساعدات الإغاثية، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصرى الشحنات تمهيدا لإيصالها إلى غزة.





وكان الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، قال إن مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، مؤكدا أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.





مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إضافية قادمة للشعب الفلسطينى

مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إضافية قادمة لشعب فلسطين

26 طن مساعدات إضافية قادمة لشعب فلسطين

مساعدات قادمة لشعب فلسطين