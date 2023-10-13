مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة تريلا بأخرى ملاكي، ليجرى الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزى تحت تصرف جهات التحقيق.

وورد إخطار يفيد بوقوع حادث تصادم، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من المدينة الصناعية، حيث اصطدمت سيارة تريلا بأخرى ملاكى ليجرى الدفع بسيارات الإسعاف التى قامت بنقل المصابين إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزى.

وتبين أن الجثث الثلاثة من راكبى السيارة الملاكلا، وجميعهم مجهولى الهوية، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف هويتهم.