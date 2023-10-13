مصرع شاب فى حادث تصادم موتوسيكل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بالرصيف، أمام منطقة كوبرى الصنايع نطاق مدينة القرين بمحافظة الشرقية.



ووردت إشارة من مستشفى القرين المركزى بوصول" مصطفى ك ع" 46 سنة مقيم نطاق مركز القرين جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بالرصيف أمام منطقة كوبري الصنايع نطاق مدينة القرين، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت التحريات حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

