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مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس: تعرضنا لقصف ونواصل مهمتنا وأطمئن الجميع خرجنا بأقل الأضرار

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:41 م
مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس: تعرضنا لقصف ونواصل مهمتنا وأطمئن الجميع خرجنا بأقل الأضرار مداخلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن اليوم على الهواء مباشرة كان هناك اعتداء على كل الطواقم الصحفية، وأصبنا بقنبلتين غاز مسيل للدموع، أثر على أدائنا العملي واستمرار الرسالة، وبعد ما تم علاجنا ميدانيا من متطوعي الهلال الأحمر والإسعاف الفلسطيني، استطعنا أن نواصل مهمتنا والآن بصحة وسلامة وخرجنا بأقل وأخف الأضرار، واستكملنا تغطيتنا الصحفية. 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، أن الإعلام رسالة ورسالتنا المهنية تنطلق من أن هذا واجبنا الوطني قبل المهني، فنحن أصحاب الحق، مردفة: "تكون واقف تريد توصل الرسالة في وقت الاعتداءات ويجب الحفاظ على أمنك وسلامتك لاستمرار التغطية". 
 
وتابعت: "المهم لنا مش الوصول لتغطية وصورة عظيمنة، ولكن المهم استمرارها، وفضح جرائم الاحتلال للعالم أجمع، فقد تكون ناقلا للخبر وتصبح الخبر ذاته، فتغطي جرائم الاحتلال فيتم الاعتداء عليك، أو تصير من ضمن المعتقلين، وبنودع أهلنا كل يوم لما بنطلع من بيتنا".  
 
وأكدت أن الكيل بمكيالين لغة سلطات الاحتلال في التعامل مع الصحفيين ولن نتراجع عن ثوابت الأرض هي العرض، مردفة: "الاعتداءات لا تتوقف على الأطفال والنساء، ونعجز عن مساعدتهم ونحن نحمل الكاميرات". 






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