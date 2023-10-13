اليوم السابع
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محمود التهامى يلهب حماس مريدى مولد سيدى أحمد البدوى بطنطا.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 02:31 ص
محمود التهامى يلهب حماس مريدى مولد سيدى أحمد البدوى بطنطا.. صور حفل ليلة مولد سيدي أحمد البدوى بطنطا
الغربية مصطفى عادل

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يحيي الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين حفل الليلة الكبيرة لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوى، وذلك في ساحة المسجد وسط حضور أكثر من مليون شخص من جميع محافظات الجمهورية.
 
وصعد الشيخ التهامي على المسرح، بعد أن استقبله المريدين بالتصفيق والتهليل فرحيين بوصوله، ويشدوا الشيخ محمود التهامي في حب سيدنا النبي صل الله عليه وسلم وآل البيت وسط حالة من الفرحة والسعادة بين المرديين احتفالا بالمولد بعد توقف 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.
 
وتمايل المريدين مع الانشاد الديني وسط استنفار امني تشهده المنطقة لتأمين الاحتفالات، وانتشار مكثف لرجال الشرطة على جميع المداخل والمخارج لتأمين الحفل الكبير.
 
جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا، واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
 
حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(1)
حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(1)

حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(4)
حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(4)

حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(13)
حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(13)

حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(14)
حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(14)

حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(18)
حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(18)

حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(19)
حفل-ليلة-مولد-سيدي-أحمد-البدوى-بطنطا-(19)

 







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